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Киев вошел в сотню самых зеленых мегаполисов мира

Комментариев: 1
Украинская столица замыкает сотню в рейтинге за 2020 год.
Киев - один из самых зеленых городов мира
Киев - один из самых зеленых городов мира
stroyobzor.ua

Киев в 2020 году признан одним из самых зеленых городов планеты.

К таким выводам пришли аналитики рейтинга индекса городских зеленых насаждений Husqvarna Urban Green Space Index (HUGSI).

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После исследований эксперты поместили украинскую столицу на 100-е место в рейтинге. По их данным, зеленые зоны в Киеве занимают 44% всей территории города. При этом 40% насаждений столицы – это деревья, 4% составляет трава.

Отметим, что в 2019 году коммунальные службы высадили в Киеве около 15 тыс. деревьев. В 2020 году городскими предприятиями было посажено 7,5 тыс. деревьев, также были планы высадить свыше 7 млн цветов.

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Самым зеленым в мире городом, согласно рейтингу, стал Шарлотт, что в американском штате Северная Каролина. На втором месте – Дурбан в ЮАР, на третьем – литовский Вильнюс. Всего в рейтинг попало 155 городов из 60 государств.

Известно, что HUGSI пользуется спутниковыми данными при поддержке Еврокомиссии и космического агентства. Итоги подводят посредством снимков со спутниковых систем.

В рейтинге столица Украины - на 100-м месте
В рейтинге столица Украины - на 100-м месте
скриншот

Напомним, ранее мы писали, что в Киеве начали разбирать главную елку страны.

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Теги: трава, деревья, столица, Киев, рейтинг, зелень, экология
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Комментариев (1)
МаксимУм    12.01.2021, 13:50
Оценка:  +1
МаксимУм
А ведь до 2000 Киев был самым зелёным в Европе...
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