В Киеве эвакуировали авто с ребенком внутри

На Позняках эвакуатор погрузил автомобиль с находившимся внутри ребенком, не реагируя на крики матери.

В Киеве на Позняках эвакуатор погрузил автомобиль с ребенком внутри. Видео инцидента опубликовал один из Телеграм-каналов.

"В машине был ребенок. Эвакуатор это не остановило, и он погрузил машину, пока очевидцы не пообещали набить ему е*ало, так как на орущую мать ребенка водитель не обращал никакого внимания", - говорится в подписи к видео.

Очевидцы отмечают, что на крики и замечания матери ребенка водитель эвакуатора не реагировал.

Очевидец, снимавший инцидент на видео, отметил, что в салоне авто находится ребенок. "Вот, собственно, наш эвакуатор украинский. Забрали машину, в машине сидит ребенок", - сказал он.

Ранее сообщалось, что в феврале 2020 года инспекторы по парковке в Киеве эвакуировали припаркованный с нарушением правил автомобиль BMW, внутри которого, как позже выяснилось, были дети.

Также, в ночь на субботу, 26 декабря, в Дарницком районе Киева на Позняках эвакуатор задел четыре припаркованных автомобиля, после чего уехал.

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