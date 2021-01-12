Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Киеве эвакуировали авто с ребенком внутри

Комментариев: 2
На Позняках эвакуатор погрузил автомобиль с находившимся внутри ребенком, не реагируя на крики матери.

В Киеве на Позняках эвакуатор погрузил автомобиль с ребенком внутри. Видео инцидента опубликовал один из Телеграм-каналов.

"В машине был ребенок. Эвакуатор это не остановило, и он погрузил машину, пока очевидцы не пообещали набить ему е*ало, так как на орущую мать ребенка водитель не обращал никакого внимания", - говорится в подписи к видео.

Очевидцы отмечают, что на крики и замечания матери ребенка водитель эвакуатора не реагировал.

Очевидец, снимавший инцидент на видео, отметил, что в салоне авто находится ребенок. "Вот, собственно, наш эвакуатор украинский. Забрали машину, в машине сидит ребенок", - сказал он.

Ранее сообщалось, что в феврале 2020 года инспекторы по парковке в Киеве эвакуировали припаркованный с нарушением правил автомобиль BMW, внутри которого, как позже выяснилось, были дети.

Также, в ночь на субботу, 26 декабря, в Дарницком районе Киева на Позняках эвакуатор задел четыре припаркованных автомобиля, после чего уехал.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: автомобили, Киев, дети, видео, ребенок, эвакуатор
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
Педропотрох    12.01.2021, 19:49
Оценка:  -22
Педропотрох
Нужно разрешить коммунальщикам в таком случае спускать все 4 шины на неправильно припаркованном автомобиле,а затем вызывать полицию.
Drabich_    12.01.2021, 19:37
Оценка:  0
Drabich_
Не нарушай.И будет тебе счастье.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь