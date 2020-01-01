В Киеве четыре вагона метро пострадали от рук хулиганов

Неизвестные разбили окна в поездах.

В Киеве хулиганы повредили четыре вагона метро.

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Об этом сообщает КП Киевский метрополитен в Facebook.

Также Киев Оперативный выложил в сеть фото с места происшествия. На снимках видно, что в поездах разбиты окна.

Уточняется, что инцидент произошел накануне, 12 января вечером. Злоумышленники обосновались между станциями Дарница и Черниговская на Святошинско-Броварской линии и там караулили поезда, чтобы напасть на них.

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Очевидцы говорят, что пассажиры чудом не пострадали. Правоохранители расследуют детали инцидента и пытаются установить личности хулиганов. Люди в комментариях под постом советуют установить камеры на станциях метро.

Пассажиры не пострадали Киев Оперативный

Напомним, ранее мы писали, что киевлян предупредили об ограничениях в метро во время локдауна.

