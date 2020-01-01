В Киеве более 900 новых случаев COVID-19

Чаще всего заражаются коронавирусом в Дарницком районе.

В Киеве за минувшие сутки, 12 января, подтвердили 906 новых случаев COVID-19, свидетельствуют данные СНБО. Это самый высокий показатель в Украине.

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За минувшие сутки 848 киевлян, болевших коронавирусом, сумели выздороветь. Умерли 13 больных.

Всего с начала пандемии в Киеве по состоянию на утро 13 января 2013 года было подтверждено 119 392 случая COVID-19. Выздоровели 44 828 киевлян, а 2 128 – умерли. Продолжали болеть 72 436 человек. Ещё у 136 139 человек было подозрение на заражение.

Чаще всего в Киеве заражаются коронавирусом в Дарницком, Деснянском и Днепровском районах. Реже всего – в Печерском, Голосеевском и Шевченковском районах.

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Ранее министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что после окончания январского локдауна в Украине введут адаптивный карантин. Карантинные ограничения в регионах и городах будут определять в зависимости от эпидемиологической ситуации.