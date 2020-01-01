Кличко опроверг повышение тарифов на тепло в Киеве

Столичный мэр обещает сохранение старых тарифов до конца отопительного сезона.

Кличко обещает сохранить тарифы на этот сезон кадр из видео

В этом отопительном сезоне стоимость услуг на отопление и горячее водоснабжение в столице не изменится. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн-брифинга, отвечая на вопросы, полученные от СМИ.

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“Увеличивается стоимость электроэнергии и газа, которые являются основными составляющими для производства тепла и снабжения горячей водой. И это является причиной для пересмотра тарифов на тепло и горячую воду. У Киева есть обоснованные и утвержденные расчеты. Но в этот отопительный сезон стоимость услуг на отопление и горячее водоснабжение не изменится! Жители многоквартирных домов будут платить за коммунальные услуги по тарифам еще 2019 года“, - отметил Кличко.

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По его словам, киевляне сегодня могут повлиять на суммы в платежках за коммуналку.

Так, почти 800 домов уже воспользовались городским программам по энергосбережению.

Термомодернизация домов позволяет уменьшить расходы за коммунальные услуги в 2-3 раза.

Столица продолжает воплощать такие программы. На 2021 год мы выделили из бюджета более 150 млн гривен на мероприятия по энергосбережению. Подробнее узнать, как можно присоединиться к городских программ, можно на сайте КГГА, - сообщил Кличко.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве подняли тарифы на тепло и горячую воду. С 1 января стоимость услуг “Киевтеплоэнерго“ выросла на 16-19%.