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Киев просит у Кабмина вернуть детей в школы

Комментариев: 1
Ученики 1-4 классов должны вернуться к обучению, считает Кличко.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
Фейсбук

Власти Киева просят правительство возобновить очное обучение младшей школы. В школы хотят вернуть учеников 1-4 классов. Об этом во время онлайн-брифинга в среду, 13 января, заявил мэр Киева Виталий Кличко.

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По словам столичного градоначальника, дистанционное обучение для младшей школы является неэффективным, поскольку пребывание детей в старших группах садиков и младших классах школ мало чем отличается. Предложение возобновить обучение младшеклассников Кличко уже направил в Министерство образования.

“Если у нас работают детские садики, то было бы логичным, чтобы работала и младшая школа. Возвращение в школы учеников 1-4 классов улучшит процесс обучения и позволит их родителям спокойно работать. Надеюсь, правительство одобрит данное предложение“, - заявил Кличко.

Он также отметил, что сейчас все садики столицы раюотают в обычном режиме, и ни один садик не закрыт на карантин.

Напомним, ранее в потребслужбе Киева заявили, что маленьких детей в локдаун надо отправлять в школу. Олег Рубан считает, что обучение в младших классах нужно перевести в “оффлайн”- формат.

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Теги: карантин, школьники, школа, Кличко, Киев, Кабмин
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Комментариев (1)
harika    13.01.2021, 13:47
Оценка:  -21
harika
А вот это првильно!
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