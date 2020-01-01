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В Киеве монтажника насмерть засыпало песком

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Происшествие случилось после полудня 13 января.
Обстоятельства выяснит полиция
Обстоятельства выяснит полиция
ГСЧС

ЧП произошло в Оболонском районе Киева в среду, 13 января. Там на ул. Вышгородской, 44-а трагически погиб человек.

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Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС столицы. Также показаны фото с места происшествия.

Отмечено, что на территории жилого дома обвалился грунт. Песком засыпало мужчину 1960 года рождения.

Выяснилось, что погибший был монтажником. Он рыл тоннель, чтобы проложить возле дома силовой электрокабель.

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На месте работали 10 спасателей. Они пытались вызволить мужчину с помощью 2 единиц техники и аварийно-спасательного инструмента. Но когда монтажника достали, тот уже был мертв. Обстоятельства трагедии будет выяснять следственно-оперативная группа.

Напомним, ранее мы писали, что Кличко опроверг повышение тарифов на тепло в Киеве.

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Теги: ГСЧС, Киев, столица, строитель, тоннель, трагедия, спасатели, гибель, песок, фото
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