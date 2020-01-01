Киев вошел в десятку городов мира с худшими заторами

Помимо столицы в рейтинг попали еще три украинских города.

За прошедший год ситуация с трафиком в столице Украины ухудшилась. По итогам 2020-го Киев поднялся на седьмое место в рейтинге городов мира с самыми большими заторами на дорогах. Об этом свидетельствует Индекс дорожного движения сервиса TomTom, который охватывает 416 городов в 57 странах мира.

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Так, в 2019 году Киев занимал 12 место в этом рейтинге, в 2018-м – 13-е, в 2017-м – 14-е место.

В рейтинг самых проблемных городов мира с точки зрения трафика вошли еще три украинских города: Одесса заняла 11 место, Харьков – 13-е, а Днепр попал на 22 место.

На первых местах в этом рейтинге оказались российская Москва, индийский Мумбай и колумбийская Богота.

Напомним, ранее сообщалось, что Киев вошел в сотню самых зеленых мегаполисов мира. Украинская столица замыкает сотню в рейтинге за 2020 год.