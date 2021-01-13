В Киеве воздух становится все грязнее

Погодные условия способствуют накоплению вредных веществ в приземном слое воздуха. Эта тенденция сохранится и завтра.

В Киеве еще с 11 января погода способствует накоплению вредных веществ в приземном шаре воздуха. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского в среду, 13 января.

"По данным постов наблюдения ЦГО им. Бориса Срезневского в течение 11 -12 января уровень загрязнения диоксидом азота достиг 5 - 7 среднесуточных ПДК (предельно допустимая концентрация) в районах: Бессарабской площади, бульвара Леси Украинки и ул. Каунанской (7.1 ПДК)", - сказано в сообщении.

При этом 13 -14 января сохранится тенденция к дальнейшему накоплению вредных примесей в приземном слое атмосферного воздуха в Киеве.

Напомним, что ранее Киев вошел в топ-20 городов мира с самым грязным воздухом. В столице Украины фиксируют превышение нормы вредных частиц в воздухе. Время от времени выходить на улицу стоит только в респираторе.

Также ученые подсчитали число погибших младенцев из-за грязного воздуха. Почти две трети детских смертей связаны с качеством воздуха в доме. Остальные летальные случаи относятся к атмосферным загрязнениям.

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