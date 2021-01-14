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В Киеве пьяный водитель протаранил авто патрульных, есть пострадавшие

Комментариев: 1
При движении в сторону Ленинградской площади Ford Edge врезался в патрульный Toyota Prius, Chevrolet Lacetti и Мазда 6.
Машина патрульных серьезно пострадала
Машина патрульных серьезно пострадала
dtp.kiev.ua

Сотрудник полиции госпитализирован в Киеве в результате дорожно-транспортного происшествия с участием четырех автомобилей. Об этом сообщает dtp.kiev.ua в четверг, 14 января.

Утверждается, что виновником аварии на Харьковском шоссе стал водитель автомобиля Ford Edge.

"При движении в сторону Ленинградской площади в левом ряду врезался в патрульный полицейский Toyota Prius, Chevrolet Lacetti и Мазда 6. Пострадала девушка полицейская, госпитализирована, жить будет", – говорится в сообщении.

Также сообщается, что у водителя Ford Edge зафиксировано 2,47 промилле алкоголя в крови.

На месте работала полиция и оперативная группа.

Cмотрите фотогалерею: В Киеве пьяный водитель протаранил авто патрульных, есть пострадавшие

Напомним, 23 декабря в Киеве полицейские со стрельбой задержали водителя автомобиля Hyundai. Он проигнорировал требование остановиться и при попытке скрыться протаранил полицейский автомобильToyota Prius на проспекте Правды.

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Теги: Киев, ДТП, фото, авария, полиция, пострадавшие, патрульная полиция, ДТП с полицией
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
МаксимУм    14.01.2021, 08:32
Оценка:  +1
МаксимУм
На фото точно Приус?
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