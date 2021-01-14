В Киеве пьяный водитель протаранил авто патрульных, есть пострадавшие

При движении в сторону Ленинградской площади Ford Edge врезался в патрульный Toyota Prius, Chevrolet Lacetti и Мазда 6.

Сотрудник полиции госпитализирован в Киеве в результате дорожно-транспортного происшествия с участием четырех автомобилей. Об этом сообщает dtp.kiev.ua в четверг, 14 января.

Утверждается, что виновником аварии на Харьковском шоссе стал водитель автомобиля Ford Edge.

"При движении в сторону Ленинградской площади в левом ряду врезался в патрульный полицейский Toyota Prius, Chevrolet Lacetti и Мазда 6. Пострадала девушка полицейская, госпитализирована, жить будет", – говорится в сообщении.

Также сообщается, что у водителя Ford Edge зафиксировано 2,47 промилле алкоголя в крови.

На месте работала полиция и оперативная группа.

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Напомним, 23 декабря в Киеве полицейские со стрельбой задержали водителя автомобиля Hyundai. Он проигнорировал требование остановиться и при попытке скрыться протаранил полицейский автомобильToyota Prius на проспекте Правды.

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