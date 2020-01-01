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В Киеве уменьшился суточный прирост COVID-заболеваемости

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В то же время количество выздоровевших пациентов тоже меньше, чем сутками ранее.
Обновленная статистика заболеваемости коронавирусом к 14 января
Обновленная статистика заболеваемости коронавирусом к 14 января
t.me/vitaliy_klitschko

За минувшие сутки, к утру 14 января, в Киеве зафиксировано 794 случая заболевания коронавирусом.

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Об этом сообщается в Телеграм-канале мэра столицы Виталия Кличко.

Больше всего зараженных найдено в Дарницком районе – 136. В Днепровском районе подтверждена инфекция у 126 киевлян, в Соломенском – у 116.

В частности, за последние сутки заболело:

  • 453 женщины, возрастом от 19 до 85 лет;
  • 325 мужчин, возрастом от 18 до 86 лет;
  • 10 девочек, возрастом от 1 года до 17 лет;
  • 6 мальчиков, возрастом от 3 до 15 лет.

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Также за сутки заразилось 24 медика. В столицы больницы госпитализировали 49 пациентов. Остальные находятся на самоизоляции, под контролем врачей.

За прошедший день выздоровело 699 человек, сутками ранее было больше – 848. Умерло 13 человек.

С начала эпидемии заболело 120 186 жителей Киева. В целом болезнь побороло 45 527 COVID-пациентов. За весь период пандемии скончался 2141 киевлянин.

Напомним, ранее мы писали, что в Киеве воздух становится все грязнее.

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Теги: Киев, столица, заболеваемость, коронавирус, инфекция, статистика
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