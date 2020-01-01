В Киеве частный детектив торговал секретной информацией МВД

Всем желающим, в том числе россиянам он продавал данные из закрытых баз правоохранителей и других госорганов.

Правоохранители прекратили противоправную деятельность частного детективного агентства, представители которого сбывали информацию из закрытых баз данных государственных и правоохранительных органов. Об этом информирует Офис Генерального прокурора Украины.

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По данным следствия, работу так называемого “международного детективного агентства“ организовал бывший сотрудник Нацполиции Украины. Также в состав агентства входили действующий работник полиции, руководитель структурного подразделения Государственной налоговой службы Украины, сотрудник государственного кредитно-финансового учреждения, сотрудники страхового бюро и другие лица.

Указанное агентство специализировалось на незаконном сбыте информации из баз данных “Безопасная столица“ КГГА о передвижении транспортных средств, данных банковских учреждений, Государственной налоговой службы, Национальной полиции, Государственной пограничной службы, органов юстиции и тому подобное.

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В ходе проведения следственных действий задокументированы факты систематического сбыта указанной информации через подконтрольный анонимный Телеграм-канал, в том числе по заказу российской стороны и в интересах лиц, проживающих на территории аннексированной АР Крым.

Отдельно по заказу клиентов представители агентства предоставляли услуги по незаконному визуальному наблюдению и обеспечивали взлом электронных почтовых ящиков и мессенджеров. Стоимость “услуг“ составляла от 100 до 2 тыс долларов США в зависимости от сложности задачи и объемов информации.

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В ходе обысков обнаружены и изъяты мобильные устройства, средства анонимной связи, компьютерная техника и носители информации, которые использовались для получения и передачи конфиденциальной информации, служебные документы и аудиозаписи с грифами ограничения допуска, ключ доступа к ЕРДР и другие вещественные доказательства.

Сейчас следственные действия продолжаются. Решается вопрос о уведомление о подозрении организатору нелегального бизнеса и его соучастникам.

Напомним, ранее сообщалось, что военный прокурор брал взятку за непривлечение к ответственности. Чиновник требовал от военного взятку за непривлечение к уголовной ответственности за мошенничество и закрытие уголовного производства.