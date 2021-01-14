В Киеве "блогер", угрожая ножом, отобрал телефоны у детей

Рецидивист ограбил детей в возрасте 10 и 12 лет.

В Киеве оперативники задержали мужчину, который под угрозой ножа отобрал мобильные телефоны у детей. Как сообщает пресс-служба полиции, за содеянное ему грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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“По спецлинии 102 поступил вызов о том, что на улице Григорьевича - Барского неизвестный, угрожая ножом, отобрал у несовершеннолетних ребят мобильные телефоны. На место происшествия оперативный дежурный направил следственно-оперативную группу и наряд патрульных полицейских“, - говорится в сообщении.

Правоохранители опросили пострадавших в возрасте 10 и 12 лет, которые рассказали о том, что на детской площадке к ним подошел незнакомец и представился блогером. После этого он достал из кармана нож и, угрожая им, приказал подросткам отдать мобильные телефоны и скрылся.

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Проведя оперативно-розыскные мероприятия, полицейские установили причастность к совершенному 31-летнего киевлянина, который неоднократно судим за аналогичные преступления. Выяснилось, что он имеет непогашенную судимость за разбой, а также причастен еще к двум грабежам и двум разбоям в отношении несовершеннолетних в Соломенском районе столицы.

Полицейские задержали злоумышленника и поместили в изолятор временного содержания. Мобильные телефоны фигурант сбыл на радиорынке, откуда их правоохранители впоследствии изъяли.

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Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от семи до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества. Фигуранту сообщено о подозрении в совершении преступления и подано ходатайство в суд для избрания ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, ранее сообщалось, что под Луцком экс-депутат с мужем совершила разбойное нападение. Супруги пытались ограбить мужчину и напали на него с ножом.