В Дарницком районе горела 10-этажка

Эвакуировали детей и взрослых.

Сегодня утром, 14 января, в Киеве на улице Ларисы Руденко в Дарницком районе произошел пожар в 10-этажном жилом доме. Никто из людей не пострадал, сообщила пресс-служба ГСЧС Украины.

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Служба спасения "101" получила сообщение о пожаре в доме по ул. Ларисы Руденко, 6 в 10:04. На место происшествия немедленно направили 15 бойцов ГСЧС и 4 единицы специальной техники.

Оказалось, что горит одна из квартир на 8 этаже. Бойцы сразу же приступили к тушению пожара.

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В 10:29 пожар локализовали, а в 10:32 – полностью ликвидировали. В ходе ликвидации пожара спасатели вывели на свежий воздух шесть человек, из них двое – дети. Жертв и пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что 22 декабря 2020 года в Киеве произошел крупный пожар на складе в Святошинском районе. Общая площадь пожара составила около 200 метров квадратных.