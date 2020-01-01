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В Киеве судят живодера, выкинувшего собаку из окна 12 этажа

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Он это сделал на глазах своих маленьких детей.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
facebook.com/court.of.appeal.DP.Region/

В Киеве прокуратура передала в суд для рассмотрения по существу уголовное дело в отношении местного жителя, который в присутствии детей выкинул собаку из окна квартиры на 12-м этаже. Об этом проинформировала пресс-служба столичной прокуратуры.

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По версии досудебного следствия, в марте 2019 года обвиняемый, находясь в своей квартире, во время конфликта с женой, действуя умышленно и понимая противоправный характер своих действий, выкинул из окна собаку породы "Бивер-йоркширский терьер".

Это он совершил на глазах у своих малолетних детей. Так обвиняемый хотел убить животное. От полученных травм собака погибла.

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По данному факту открыли уголовное производство по ч. 3. ст. 299 УК Украины. Она предусматривает до 8 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Запорожье живодеры застрелили 15 бездомных собак, а потом засыпали их мусором.

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Теги: Киев, суд, Живодер, собака
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