Киев засыпает снегом. Фоторепортаж

Для обработки дорог используются жидкие хлориды, соль и песчано-соляная смесь. На дорогах работает 156 единиц спецтехники.

В Киеве сегодня, 14 декабря, идет снег, на дорогах работает 156 единиц спецтехники и 400 человек. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"Сейчас на дорогах работают 156 единиц спецтехники и 64 бригады ручной уборки - более 400 человек. В случае ухудшения погодных условий в целом готовы к борьбе с последствиями осадков 544 единицы техники", - говорится в сообщении.

В Киевавтодоре отметили, что дорожники заблаговременно начали превентивную обработку противогололедными средствами дорог и тротуаров, находящихся на балансовом содержании.

Уточняется, что первоначально обрабатывают подъемы, спуски, покрытие из брусчатки, мосты и путепроводы. Для обработки дорог используются жидкие хлориды, соль и песчано-соляная смесь.

Осадки ожидаются также и завтра, 15 января. Водителей призывают быть осторожными на дороге.

Ранее сообщалось, что в Харькове ограничили въезд грузовиков из-за непогоды.

Напомним, в Украине 13 января большинство регионов засыпало снегом.

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