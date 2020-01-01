Киевлянин пришел к бывшей жене мириться и перерезал ей горло

Подозреваемый задержан, ему грозит до 15 лет тюрьмы.

О содеянном убийца рассказал тестю, а тот вызвал копов kyiv.npu.gov.ua

В Киеве правоохранители задержали мужчину по подозрению в убийстве бывшей жены. Как сообщает пресс-служба полиции, во время выяснения отношений злоумышленник порезал канцелярским ножом шею женщины, в результате чего она скончалась на месте происшествия.

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“Вчера на спецлинию 102 от мужчины поступило сообщение о том, что на лестничной площадке возле квартиры на улице Закревского он обнаружил дочь с ножевым ранением. На адрес немедленно выехали следственно-оперативная группа Главного и районного управлений полиции, а также судебно-медицинский эксперт“, - говорится в сообщении.

На месте правоохранители опросили заявителя и установили, что к его дочери пришел бывший муж и попросил выйти в коридор, где завел разговор о восстановлении отношений. Получив отказ, мужчина достал из кармана канцелярский нож и порезал им шею женщине. После этого он позвонил отцу экс-жены и сообщил о содеянном.

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На месте происшествия было обнаружено орудие убийства, которое отправили для проведения экспертизы. 36-летнего местного жителя задержали в порядке пола 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до пятнадцати лет лишения свободы.

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В ближайшее время задержанному будет сообщено о подозрении в совершении преступления. Также следователи готовят ходатайство в суд об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, ранее сообщалось, что в Днепре убийца-расчленитель получил 12 лет тюрьмы. Он расчленил свою жертву, чтобы скрыть следы преступления.