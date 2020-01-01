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У вернувшихся из Танзании киевлян обнаружили малярию

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Малярия выявлена у двух киевлян. Болезнь характеризуется тяжелым течением. В 2019 году было зафиксировано 229 млн заражений малярией.
Жители Киева побывали в Танзании в декабре-январе
Жители Киева побывали в Танзании в декабре-январе

В Киеве зарегистрировано два завозных случая тропической малярией. Этой болезнью заболели два столичных жителя, посетивших ранее Объединенную Республику Танзания, сообщает пресс-служба Киевского лабораторного центра МОЗ на своей странице в Facebook.

"Данные случаи заболевания подтверждены лабораторно, характеризуются коротким инкубационным периодом и тяжелым течением", - говорится в сообщении.

При этом специалисты напомнили о необходимости использования противомалярийных препаратов во время поездок в страны, где есть высокий риск заболеть малярией.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в 2019 году количество случаев заболевания малярией в мире составляло 229 миллионов. От болезни скончались 409 тысяч человек. Половина заражений было зафиксировано в Нигерии, Мозамбике, Демократической Республике Конго, Объединенной Республике Танзания, Нигере, Буркина-Фасо.

Ранее мы писали о том, что в Харькове от малярии умер местный житель. Он работал в Экваториальной Гвинее. Когда вернулся на родину, то почувствовал недомогание. За помощью обратился спустя 10 дней. Его госпитализировали, но было уже поздно.

Добавим, что в Одесской области от малярии скончался 27-летний моряк, недавно вернувшийся из Африки. 

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Теги: Украина, Киев, малярия, заболевание, Танзания
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Источник: korrespondent.net

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