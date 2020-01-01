Киев сковали пробки из-за снегопада

Движение затруднено в центре столицы, а также на основных транспортных магистралях на правом и левом берегу.

В Киеве из-за снегопада образовались пробки. Об этом свидетельствуют данные Google maps в четверг, 14 января.

В центре столицы движение затруднено на Крещатике, бульварах Тараса Шевченко и Леси Украинки, улицах Михайловской, Грушевского, Шелковичной, Бассейной, Владимирской, Мечникова, Жилянской, Большой Житомирской, Саксаганского, Льва Толстого.

Кроме того, на правом берегу также пробки на проспекте Победы, улицах Гетьмана, Борщаговской, Чоколовском бульваре, Воздухофлотском проспекте, Черновола, Павловской, Дмитровской, Гончара, Сечевых Стрельцов, Довженко, Тихого, Выговского, проспекте Лобановского, Голосеевском проспекте, а также Окружной дороге. Серьезные затруднения движения наблюдаются на Южном мосту, а также на мостах Метро и Патона.

Наконец, на Левом берегу Киева автомобили стоят в пробках на Броварском проспекте, улице Окипной, Сверстюка, Миропольской, проспекте Соборности, Харьковском шоссе, Дарницкой площади, проспекте Гагарина, Днепровской набережной.

Напомним, что в топ-городов с самыми большими пробками попало четыре украинских города. В первой тройке мирового рейтинга загруженности дорог стоят Москва, Мумбай и Богота. Всего был проанализирован трафик в 30 городах мира.

Киев засыпает снегом. Фоторепортаж

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