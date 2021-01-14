Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

За сутки на дорогах столицы произошло более 150 аварий

Комментариев: 0
На дорогах города работает 185 единиц спецтехники. Патрульные в усиленном режиме прорабатывают ДТП и оперативно восстанавливают движение.
Киев сковал снегопад
Киев сковал снегопад
Reuters (архивное фото)

В Киеве за сутки произошло более 150 дорожно-транспортных происшествий. Об этом в четверг, 14 января, сообщает столичная патрульная полиция.

Сегодня в столице идет снег, интенсивные осадки. По состоянию на 19 часов 14.01.2021 в городе Киеве зарегистрировано 159 сообщений о ДТП", - говорится в сообщении.

Патрульные сообщают, что в усиленном режиме прорабатывают ДТП и оперативно восстанавливают движение.

В КГГА уточняют, что на дорогах города работает 185 единиц спецтехники и более 400 человек из бригад по ручной уборке территории.

"Дорожники намерены работать круглосуточно", - говорят столичные чиновники. 

"Призываем водителей при ухудшении погодных условий быть максимально осторожными, внимательными и не отвлекаться от вождения", - добавляется в сообщении.

Ранее сообщалось, что патрульные предотвратили самоубийство в церкви Киева.

Также, В Киеве патрульный поймал прыгнувшую с балкона женщину.

Киев засыпает снегом. Фоторепортаж

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Киев, аварии, ДТП, снег, непогода, патрульная полиция
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь