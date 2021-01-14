За сутки на дорогах столицы произошло более 150 аварий
В Киеве за сутки произошло более 150 дорожно-транспортных происшествий. Об этом в четверг, 14 января, сообщает столичная патрульная полиция.
Сегодня в столице идет снег, интенсивные осадки. По состоянию на 19 часов 14.01.2021 в городе Киеве зарегистрировано 159 сообщений о ДТП", - говорится в сообщении.
Патрульные сообщают, что в усиленном режиме прорабатывают ДТП и оперативно восстанавливают движение.
В КГГА уточняют, что на дорогах города работает 185 единиц спецтехники и более 400 человек из бригад по ручной уборке территории.
"Дорожники намерены работать круглосуточно", - говорят столичные чиновники.
"Призываем водителей при ухудшении погодных условий быть максимально осторожными, внимательными и не отвлекаться от вождения", - добавляется в сообщении.
Ранее сообщалось, что патрульные предотвратили самоубийство в церкви Киева.
Также, В Киеве патрульный поймал прыгнувшую с балкона женщину.
Киев засыпает снегом. Фоторепортаж
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