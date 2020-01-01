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В Киеве на Троещине трамвай сошел с рельсов

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Движение было приостановлено, но уже возобновилось.
Трамвай сошел с рельсов
Трамвай сошел с рельсов
Скриншот видео

Инцидент произошел утром 15 января в Киеве. На Троещине сошел с рельсов трамвай.

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Об этом сообщается в Facebook-группе Kievmap. Также в сети появилось видео с места происшествия.

На ролике видно, что трамваи выстроились друг за другом и стоят. Движение было остановлено в обе стороны в районе ул. Стальского,22.

Движение остановилось, лучше не ждите, - написали очевидцы в соцсетях.

Позже свидетели сообщили, что трафик на этом участке возобновился.

Напомним, ранее мы писали, что стало известно, сколько Украина за год купила трамваев и троллейбусов.

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Теги: Киев, видео, Троещина, столица, трамвай, движение
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