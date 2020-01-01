В Киеве на взятке в $2 тыс поймали чиновника: Обещал договор
В Киеве на взятке в $2 тыс поймали чиновника. За эти деньги он обещал содействие в подписании договора. Подробности передает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.
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По данным следствия, начальник управления “Киевтранспарксервиса“ требовал от ФЛП взятку в размере $2 тыс за содействие в подписании договора. Последний бы разрешил бизнесмену разместить на столичных парковках зарядные устройства для электромобилей.
Чиновника задержали “на горячем“, когда он получал указанную сумму.
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Главе управления у уже сообщили о подозрении. Правоохранители решают вопрос об избрании меры пресечения. Следствие продолжается.
Ранее сообщалось, что в ДТП на Прикарпатье погибла 7-летняя девочка.