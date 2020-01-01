В Киеве почти 900 новых случаев коронавируса

Чаще всего заражаются COVID-19 в Дарницком районе.

В Киеве за минувшие сутки, 14 января, подтвердили 896 новых случаев COVID-19, свидетельствуют данные СНБО. Это самый высокий показатель по всей Украине.

Читай также: Бизнесменов начали штрафовать за клиентов без масок

За минувшие сутки 822 киевлянина, болевших коронавирусом, сумели выздороветь. Умерли 20 больных.

Всего с начала пандемии в Киеве по состоянию на утро 15 января 2021 года было подтверждено 121 082 случая COVID-19. Выздоровели 46 349 киевлян, а 2 161 – умерли. Продолжали болеть 72 572 человек. Ещё у 137 843 человек было подозрение на заражение.

Чаще всего в Киеве заражаются COVID-19 в Дарницком, Деснянском и Днепровском районах. Реже всего – в Печерском, Голосеевском и Шевченковском районах.

Читай также: В феврале Украина получит COVID-вакцину на 50 тысяч человек - Минздрав

Между тем, в Украине с начала пандемии по состоянию на утро 15 января 2021 года было подтверждено 1 146 963 случая СOVID-19. Выздоровели 847 391 человек. Умерли 20 542 человек. Продолжали болеть 279 030 человек.