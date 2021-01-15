В Киеве на Майдане митинговали против дорогой коммуналки

Люди требовали, в частности, утвердить реальное снижение газовых цен и тарифов на свет.

В Киеве на Майдане 15 января устроили акцию протеста против высоких коммунальных тарифов.

Об этом сообщило издание Цензор.НЕТ, показав фото с места. Также фото и видеоматериалы выложил Телеграм-канал PavlovskyNews.

Читай также: Тарифный Майдан. Что придумал Кабмин с газом

Уточняется, что митинговальщики назвали свою акцию “Стоп, тарифный геноцид”. Люди принесли плакаты с надписями “Хай палають палаци”, “Без олігархату буде тепло в хаті”.

Главное требование протестующих – снизить цены на газ и его распределение не только на время карантина, а насовсем. Также участники акции просят вернуть местным общинам газотранспортные и распределительные сети. При этом люди подчеркивают, что их присвоили частные компании в интересах олигархата.

Читай также: В Ужгороде сегодня прошел масштабный тарифный протест

Кабмин протестующие призвали отменить постановление №1325 о повышении цен на свет. Также требуют отозвать законопроект №3613, которым разрешено отбирать жилье и машины, запрещать выезд за границу и начислять огромные штрафы за долги по коммуналке.

По периметру вокруг Майдана ходят строем правоохранители. Они подтянулись, чтобы следить за порядком. Тем временем протестующие развернули полевую кухню с пищей и горячим чаем.

Митинг ФОПов против тарифов на коммуналку в Киеве 0:00 / 00:21

Напомним, ранее мы писали, что под Запорожьем митингуют против строительства карьера по добыче каолина.

