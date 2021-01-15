В Киеве на Майдане митинговали против дорогой коммуналки
В Киеве на Майдане 15 января устроили акцию протеста против высоких коммунальных тарифов.
Об этом сообщило издание Цензор.НЕТ, показав фото с места. Также фото и видеоматериалы выложил Телеграм-канал PavlovskyNews.
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Уточняется, что митинговальщики назвали свою акцию “Стоп, тарифный геноцид”. Люди принесли плакаты с надписями “Хай палають палаци”, “Без олігархату буде тепло в хаті”.
Главное требование протестующих – снизить цены на газ и его распределение не только на время карантина, а насовсем. Также участники акции просят вернуть местным общинам газотранспортные и распределительные сети. При этом люди подчеркивают, что их присвоили частные компании в интересах олигархата.
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Кабмин протестующие призвали отменить постановление №1325 о повышении цен на свет. Также требуют отозвать законопроект №3613, которым разрешено отбирать жилье и машины, запрещать выезд за границу и начислять огромные штрафы за долги по коммуналке.
По периметру вокруг Майдана ходят строем правоохранители. Они подтянулись, чтобы следить за порядком. Тем временем протестующие развернули полевую кухню с пищей и горячим чаем.
Напомним, ранее мы писали, что под Запорожьем митингуют против строительства карьера по добыче каолина.