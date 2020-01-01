Восстановление обучения позволит родителям детей работать, заявил мэр.

Кличко о работе школ в карантин: Решение надо принимать Виталий Кличко / Facebook

Власти Киева ждут решения Кабмина о работе школ во время карантина. Это может коснуться учеников младших классов. Подробности рассказал мэр Виталий Кличко во время брифинга.

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По словам градоначальника, он уже обратился к Кабмину с просьбой возобновить обучение в младшей школе, чтобы ученики 1-4 классов могли посещать учебу.

“Это улучшит и процесс обучения учащихся младших классов, и позволит их родителям работать“, – заявил Кличко.

Мэр ожидает, что данное решение надо принимать безотлагательно.

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В данный момент киевские школы перевидены на дистанционное обучение. Учителя проводят уроки в режиме онлайн. Продолжает работу и программа “Открытый урок“.

Примечательно, что в отличии от школ, детские сады Киева функционируют в обычном режиме. Наполненность детей составляет около 50%.

Ранее в Минздраве заявили, что в Украине дети стали чаще болеть COVID-19 с симптомами.