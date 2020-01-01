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У дома культуры в Киеве вывесили флаги “ДНР”: Зачем

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В здании будут снимать кино об АТО.
Флаги появились в Киеве на здании дома культуры
Флаги появились в Киеве на здании дома культуры
facebook.com/lossolomaskyiv/

В пятницу, 15 января, в Киеве заметили флаги так называемой республики “ДНР”. Они появились у входа в дом культуры на просп. Валерия Лобановского, 115.

Фото со стягами выложили в facebook-группе Los Solomas. Киев.

Я в шоке. Кто знает, что за прикол? Перед входом в дом культуры висит два флага “ДНР”. Как такое возможно в 2021 году? – написали очевидцы в соцсети.

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Также жители столицы рассказали, что там же находилось около 20 людей с автоматами. Они выгружали из военного грузовика какие-то ящики и заносили в помещение.

Как оказалось, в здании дома культуры собираются снимать кино об Антитеррористической операции на Донбассе. Об этом OBOZREVATEL рассказали в Патрульной полиции Киева. Флаги и прочая военная атрибутика, по данным оперативников, нужны, как съемочный реквизит.

В здании будут проходить съемки
В здании будут проходить съемки
facebook.com/lossolomaskyiv/

Там же заметили людей с автоматами
Там же заметили людей с автоматами
facebook.com/lossolomaskyiv/

Напомним, ранее мы писали, что полиция нашла вандала, повредившего Обелиск воинам АТО в Умани.

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Теги: фото, ДНР, флаг, съемки, кино, фильм, Киев, столица
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