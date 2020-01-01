Суд временно приостановил работу.

В Киеве “заминировали“ апелляционный суд. Людей эвакуируют. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

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По имеющейся информации, в пятницу, 15 января, неизвестные сообщили о минировании здания Киевского апелляционного суда. В связи с этим было решено приостановить его работу.

В пресс-службе суда отметили, что в данный момент проходит эвакуация посетителей и сотрудников.

“Суд вынужден временно прекратить работу для проведения правоохранительными органами необходимых действий“, – указывается в заявлении.

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Ранее стало известно, что в Одессе сообщили о “минировании“ 185 детских садов. Полиция получила электронное письмо, в котором неизвестные обещают взорвать учебные заведения сегодня, 15 января.