Взрыв на Позняках в Киеве: демонтаж дома подходит к концу
В Киеве на Позняках в доме, где в июне 2020 года прогремел сильнейший взрыв, полным ходом идут демонтажные работы. Уже разобрано пять этажей, пишет издание 44.ua со ссылкой на пресс-службу Управления по вопросам гражданской защиты КГГА.
По состоянию на 15 января из девяти этажей осталось разобрать четыре, отмечает издание.
Подъезд, где произошел взрыв, является аварийным. Из-за этого поврежденное здание работники демонтируют осторожно. Сколько будут длиться работы, не сообщается.
Напомним, из-за взрыва были повреждены 40 квартир. Погибло пять человек. Без крыши над головой остались 40 семей.
Добавим, что демонтировать полуразрушенное здание начали в декабре 2020 года.
Ранее мэр Киева Виталий Кличко рассказал, сколько семей получили помощь города после взрыва на Позняках.
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