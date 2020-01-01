Взрыв на Позняках в Киеве: демонтаж дома подходит к концу

В многоэтажке, пострадавшей летом прошлого года от взрыва, из девяти этажей осталось разобрать четыре. Когда закончатся работы, не сообщается.

В Киеве на Позняках в доме, где в июне 2020 года прогремел сильнейший взрыв, полным ходом идут демонтажные работы. Уже разобрано пять этажей, пишет издание 44.ua со ссылкой на пресс-службу Управления по вопросам гражданской защиты КГГА.

По состоянию на 15 января из девяти этажей осталось разобрать четыре, отмечает издание.

Подъезд, где произошел взрыв, является аварийным. Из-за этого поврежденное здание работники демонтируют осторожно. Сколько будут длиться работы, не сообщается.

Напомним, из-за взрыва были повреждены 40 квартир. Погибло пять человек. Без крыши над головой остались 40 семей.

Добавим, что демонтировать полуразрушенное здание начали в декабре 2020 года.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко рассказал, сколько семей получили помощь города после взрыва на Позняках.



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