В метро Киева пассажир упал на рельсы

Чтобы поднять пассажира обратно на перрон, пришлось обесточить колеи. Сейчас с пострадавшим работают полицейские и медики.

В Киеве в метро пассажир упал на рельсы Киевский метрополитен / Facebook

На станции метро Дворец спорта в Киеве пассажир упал на рельсы. Об этом сообщает пресс-служба КП в пятницу, 15 января.

"На станции "Дворец спорта" падение пассажира в отсутствии поезда. Сейчас движение поездов зеленой веткой восстановлено. С пассажиром работают медики и правоохранители", - сказано в сообщении.

Как пишет Сегодня, чтобы поднять пассажира на перрон, пришлось обесточить колеи. Поезда не курсировали по линии пять-семь минут.

Напомним, что ранее в Киеве мужчина ударил головой сотрудницу метро. Опубликовано видео, как мужчина со спущенной на подбородок маской какое-то время спорит с сотрудницей киевского метрополитена, после чего наносит ей удар головой.

Также сообщалось, что в Киеве вандалы разбили окна в поездах метро. Инцидент произошел накануне вечером между станциями Дарница и Черниговская. Никто из пассажиров не пострадал.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet