В метро Киева пассажир упал на рельсы
На станции метро Дворец спорта в Киеве пассажир упал на рельсы. Об этом сообщает пресс-служба КП в пятницу, 15 января.
"На станции "Дворец спорта" падение пассажира в отсутствии поезда. Сейчас движение поездов зеленой веткой восстановлено. С пассажиром работают медики и правоохранители", - сказано в сообщении.
Как пишет Сегодня, чтобы поднять пассажира на перрон, пришлось обесточить колеи. Поезда не курсировали по линии пять-семь минут.
Напомним, что ранее в Киеве мужчина ударил головой сотрудницу метро. Опубликовано видео, как мужчина со спущенной на подбородок маской какое-то время спорит с сотрудницей киевского метрополитена, после чего наносит ей удар головой.
Также сообщалось, что в Киеве вандалы разбили окна в поездах метро. Инцидент произошел накануне вечером между станциями Дарница и Черниговская. Никто из пассажиров не пострадал.
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