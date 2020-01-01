Свои услуги руководитель подразделения оценил в 7,5 тыс. грн в месяц. Всего же он намеревался получить 90 тыс. грн.

Платить чиновнику надо было ежемесячно gp.gov.ua

В Киеве во время получения взятки был задержан начальник поисково-съемочной экспедиции Казенного предприятия Кировгеология. Он организовал систематическое вымогательство взятки за аренду нежилого помещения, сообщает пресс-служба ГБР.

"Свои услуги руководитель подразделения оценил в 7,5 тысяч грн в месяц. Общая сумма неправомерной выгоды должна была составить 90 тысяч грн", - отметили в ведомстве.

Чиновника задержали с поличным во время очередного получения неправомерной выгоды.

"Сейчас решается вопрос о сообщение ему о подозрении. Досудебное расследование продолжается, проводятся первоочередные следственные действия, в том числе санкционированные судом обыски ", - добавили в ГБР.

Cмотрите фотогалерею: Киевский чиновник вымогал взятку за аренду помещения

Как сообщалось ранее, в Киеве экс-нардеп подстрекал к даче взятки в $100 тысяч. Правоохранители не указывают имя экс-нардепа. Но по информации СМИ, речь идет о народном депутате Украины VI созыва Игоре Савченко.

Добавим, что в Запорожье военный прокурор брал взятку за непривлечение к уголовной ответственности за мошенничество и закрытие уголовного производства.



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