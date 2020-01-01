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Киевский чиновник вымогал взятку за аренду помещения

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Свои услуги руководитель подразделения оценил в 7,5 тыс. грн в месяц. Всего же он намеревался получить 90 тыс. грн.
Платить чиновнику надо было ежемесячно
Платить чиновнику надо было ежемесячно
gp.gov.ua

В Киеве во время получения взятки был задержан начальник поисково-съемочной экспедиции Казенного предприятия Кировгеология. Он организовал систематическое вымогательство взятки за аренду нежилого помещения, сообщает пресс-служба ГБР.

"Свои услуги руководитель подразделения оценил в 7,5 тысяч грн в месяц. Общая сумма неправомерной выгоды должна была составить 90 тысяч грн", - отметили в ведомстве.

Чиновника задержали с поличным во время очередного получения неправомерной выгоды.

"Сейчас решается вопрос о сообщение ему о подозрении. Досудебное расследование продолжается, проводятся первоочередные следственные действия, в том числе санкционированные судом обыски ", - добавили в ГБР.

Как сообщалось ранее, в Киеве экс-нардеп подстрекал к даче взятки в $100 тысяч. Правоохранители не указывают имя экс-нардепа. Но по информации СМИ, речь идет о народном депутате Украины VI созыва Игоре Савченко.

Добавим, что в Запорожье военный прокурор брал взятку за непривлечение к уголовной ответственности за мошенничество и закрытие уголовного производства.
 

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Теги: Украина, Киев, коррупция, взятка, чиновник, ГБР
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Источник: korrespondent.net

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