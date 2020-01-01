В Киеве до конца локдауна сократили количество транспорта

Жителей столицы призывают ездить в общественном транспорте только в случе крайней необходимости.

Наземный транспорт в Киеве курсирует на всех маршрутах. Однако его количество на время локдауна уменьшилось примерно на 10%.

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Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко, передает Киевская горадминистрация.

Уточняется, что ни один маршрут не был приостановлен. Однако автобусы, троллейбусы, травмаи и маршрутки ходят реже. Было сокращено количество единиц курсирующего транспорта, поэтому интервал в их движении увеличился.

Цель локдауна – ограничить передвижение и массовое скопление людей. В связи с этим городской транспорт во время карантина работает, чтобы возить пассажиров на работу или по срочному делу. Я призываю жителей столицы пользоваться наземным транспортом и метро только если поездку никак нельзя отложить, - отметил Виталий Кличко.

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Мэр города подчеркнул, что в наземный транспорт берут только пассажиров в количестве мест для сидения. Также он добавил, что в метро тоже уменьшился пассажиропоток – с 1,5 млн до 900 тыс. чел. в сутки.

Напомним, ранее мы писали, что Степанов ответил Кличко, вернут ли малышей за парты в локдаун.

