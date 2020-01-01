Пострадавшую госпитализировали.

Не притормозил на переходе: В Киеве троллейбус сбил женщину Кадр из видео

В субботу, 16 января, в Киеве троллейбус сбил женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. Об этом сообщила пресс-служба Патрульной полиции.

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По данным ведомства, инцидент произошел утром на Соломенской площади. Водитель троллейбуса совершил наезд на женщину на регулируемом пешеходном переходе.

В результате аварии пострадавшая была госпитализирована в больницу. Устанавливать обстоятельства будут правоохранительные органы.

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На опубликованном ролике с места инцидента видно, как женщина начала идти по переходу у перекрестка. На него повернул троллейбус, даже не притормозив, после чего произошло столкновение.

Ранее сообщалось, что на Закарпатье легковушка столкнулась с автобусом. Пострадали пассажиры.