По предварительным данным, мать ребенка получила несколько переломов.

Под Киевом пьяные друзья врезались в бус: В авто был младенец Киев Оперативный / Facebook

Под Киевом пьяные друзья врезались в микроавтобус. В тот момент в авто находились двое супругов и их 5-месячный ребенок. Подробности о ДТП передает “Киев Оперативный“.

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В сообщении указывается, что инцидент произошел ночью на Старообуховской трассе, недалеко от поворота на санаторий “Октябрь“. На светофоре стоял автомобиль, в котором находилась молодая семья и 5-месячный младенец. Люди ехали домой.

В один момент со стороны Киева выехал легковой автомобиль, за рулем которого находился мужчина в состоянии алкогольного опьянения. Он постарался избежать аварии, но сделать это водителю не удалось.

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Согласно предварительным данным, в ДТП пострадала мать ребенка. У нее подозрение на перелом ребер, подозрение еще на один перелом и травма грудной клетки. О других пострадавших в соцсетях не сообщается.

Ранее сообщалось, что в Киеве троллейбус сбил женщину прямо на пешеходном переходе.