В Киеве за сутки выявили почти 800 новых случаев COVID

В больницы направили 49 человек с коронавирусом.

За минувшие сутки, 16 января, в Киеве подтвердили 793 новых случая COVID-19, сообщил мэр Виталий Кличко. Выздоровели 578 человек.

Читай также: В Киеве до конца локдауна сократили количество транспорта

Среди заразившихся: 447 женщин в возрасте от 18 до 88 лет, 317 мужчин в возрасте от 19 до 87 лет, а также 29 детей в возрасте от 1 до 17 лет. Среди заразившихся есть 29 медиков.

В больницы за минувшие сутки направили 49 человек с коронавирусом. Остальных оставили дома на самоизоляции под медицинским контролем.

Больше всего новых случаев коронавируса за сутки подтвердили в Дарницком районе – 182, Днепровском районе – 184, и в Деснянском районе – 140.

Читай также: Доктор наук рассказала, нужно ли бояться COVID-мутантов

Всего с начала пандемии в Киеве подтверждено 122 696 случаев COVID-19. Выздоровели 47 862 человека (578 – за минувшие сутки), а 2 190 – умерли (15 – за минувшие сутки). Болеют 72 664 человека.

Ранее сообщалось, в Украине за прошедшие сутки, 16 января, подтвердили 5 990 новых случаев COVID-19, Выздоровели 8 777 человек. Госпитализировали 2 131 человека.