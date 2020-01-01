В Киеве выявили почти 800 новых COVID-больных

Наибольшее количество случаев заражения обнаружили в Дарницком, Днепровском и Деснянском районах.

В Киеве за сутки подтвердили 793 новых случая заболевания коронавирусом COVID-19, что немного меньше вчерашнего показателя. Скончались 15 человек, сообщил мэр города Виталий Кличко в воскресенье, 17 января.

Так, среди заболевших 447 женщин, семь девочек в возрасте от 3 до 17 лет, а также 363 мужчины и 15 мальчиков от 1 до 17 лет. Также заболели 29 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 49 пациентов, остальные – на самоизоляции, под контролем врачей.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе – 182, в Днепровском – 145 и в Деснянском районе – 140 случаев.

Подтвержденных случаев заболевания в городе на сегодня уже 122 696. Выздоровели за сутки 578 человек. Всего коронавирус преодолели 47 862 жителя столицы. При этом с начала пандемии коронавирус унес жизни 2 190 киевлянина.

Инфографика: КГГА

Напомним, в Украине за последние сутки выявили 5 990 новых случаев COVID-19. В больницы попали 2 131 человек. Летальных случаев – 116. А выздоровело – 8 777 человек.

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