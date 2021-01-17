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В Киеве плавят снег спецустановками

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Виталий Кличко показал на видео работу снегоплавильного комплекса в одном из районов Киева.

В Киеве на улицах работают снегоплавильные установки. Соответствующее видео опубликовал мэр Киева Виталий Кличко в Facebook.

"Раньше снег вывозили за пределы Киева. И 2 года назад столица, первой в Украине, приобрела 2 мобильные снегоплавильные установки TRECAN 60-PD производства Канады", - сообщил мэр Киева.

Сообщается, что один комплекс плавит до 60 тонн снега в час. Благодаря спецтехнике Киев экономит деньги на топливе и скорее решает проблему "ликвидации" снега.

Ранее сообщалось, что Харьковский городской совет из-за снегопадов ограничил въезд грузовиков в город.

Напомним, в западных, северных и центральных областях Украины за последние дни выпало от 5 до 10 сантиметров снега.  

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Теги: Киев, видео, снег, Виталий Кличко, уборка снега
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
gdessaxx    17.01.2021, 19:51
Оценка:  -24
gdessaxx
При большой отрицательной температуре воздуха это бесполезное занятие.
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