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В Киеве полицейский спас ребенка, провалившегося под лед

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Инцидент произошел на озере "Жандарка".
Место происшествия
Место происшествия
facebook.com/kyivpatrol/

В Киеве патрульный полицейский спас ребенка, который провалился под лед. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба столичной патрульной полиции.

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Инцидент произошел на озере "Жандарка". Правоохранитель в выходной день повел свою дочку кататься с горки, но внезапно услышал крики людей и детский плач. Оказалось, что ребенок провалился под лед.

Полицейский на животе подполз к мальчику, который одной рукой держался за лед, а потом схватил его за куртку и оттащил в безопасное место. После этого ребенка он передал бабушке, которая повела его домой.

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"Мы гордимся поступком Сергея! Ещё одна спасенная жизнь", - говорится в сообщении полиции.

Напомним, что из-за сильных морозов в Украине открыли более 4 тысяч пунктов обогрева. В них есть еда, одноразовая посуда, топливо и другие предметы первой необходимости.

facebook.com/kyivpatrol/

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Теги: Киев, лед, ребенок, полицейский, патрульный полицейский
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Комментариев (1)
vicinq    18.01.2021, 12:09
Оценка:  0
vicinq
Повезло ребенку, а парню полицейскому БРАВО ....
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