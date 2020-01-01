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Показано видео, как в Киеве мужчина избил домашнего щенка

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На живодера составили протокол и выписали штраф.
Мужчина избил ногами щенка
Мужчина избил ногами щенка
facebook.com/KyivOperativ

Инцидент произошел на ул. Бульварно-Кудрявской, 7-б в Киеве. Там в подъезде многоэтажки мужчина избил щенка.

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Об этом сообщил Киев Оперативный, выложив видео с места происшествия, которое зафиксировала камера наблюдения.

На кадрах можно увидеть, как киевлянин, держа собаку за поводок, бьет ее ногами. Мучитель издевался над щенком несколько минут.

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После этого с травмами после побоев живодер выбросил пса в подворотню умирать на морозе. Собаку, по данным очевидцев, подобрала девушка, у пса сломана челюсть.

Личность изверга установили, к нему домой приезжала полиция. Относительно действий садиста составлен админпротокол, ему выписали штраф.

Напомним, ранее мы писали, что показано видео, как в Киеве бойцы ГСЧС достали из-подо льда собаку.

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Теги: Киев, столица, щенок, собака, пес, избиение, издевательства, Живодер, видео, животные
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