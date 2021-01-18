Правоохранитель обещал "решить вопрос" и спасти "клиента" от уголовной ответственности.

В Киеве полицейский попался на взятке в 10 тысяч долларов

В Киеве полицейский попался на взятке в 10 тысяч долларов

Следователи ГБР в Киеве задержали и сообщили о подозрении 29-летнему старшему оперуполномоченному Нацполиции. Об этом информирует пресс-служба Государственного бюро расследований.

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Следствием установлено, что полицейский требовал у гражданина неправомерную выгоду в сумме 10 000 долларов США, которые он якобы должен был передать должностным лицам полиции. За деньги он обещал решить вопрос о непривлечении к уголовной ответственности гражданина за нанесение телесных повреждений средней тяжести. Также в комплекте шел возврат изъятого у него автомобиля Range Rover Sport.

16 января старшего оперуполномоченного задержали во время получения 10 000 долларов США в Киеве. Сейчас полицейскому сообщено о подозрении сразу по двум статьям:

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завладение чужим имуществом путем злоупотребления доверием (мошенничество), что нанесло значительный ущерб потерпевшему (ч. 2 ст. 190 УК Украины); подстрекательство к предоставлению неправомерной выгоды должностному лицу (ч. 4 ст. 27 ч. 3 ст. 369 УК Украины).

Кроме того, решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения его от занимаемой должности.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 8 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Напомним, на Одесчине коп попался на взятке и пытался сбежать. Полицейский требовал денег у подозреваемого в изготовлении наркотических препаратов.