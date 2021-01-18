В Киеве полицейский попался на взятке в 10 тысяч долларов
Следователи ГБР в Киеве задержали и сообщили о подозрении 29-летнему старшему оперуполномоченному Нацполиции. Об этом информирует пресс-служба Государственного бюро расследований.
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Следствием установлено, что полицейский требовал у гражданина неправомерную выгоду в сумме 10 000 долларов США, которые он якобы должен был передать должностным лицам полиции. За деньги он обещал решить вопрос о непривлечении к уголовной ответственности гражданина за нанесение телесных повреждений средней тяжести. Также в комплекте шел возврат изъятого у него автомобиля Range Rover Sport.
16 января старшего оперуполномоченного задержали во время получения 10 000 долларов США в Киеве. Сейчас полицейскому сообщено о подозрении сразу по двум статьям:
Читай также: Киевский чиновник вымогал взятку за аренду помещениязавладение чужим имуществом путем злоупотребления доверием (мошенничество), что нанесло значительный ущерб потерпевшему (ч. 2 ст. 190 УК Украины);
- подстрекательство к предоставлению неправомерной выгоды должностному лицу (ч. 4 ст. 27 ч. 3 ст. 369 УК Украины).
Кроме того, решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения его от занимаемой должности.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 8 лет с конфискацией имущества или без таковой.
Напомним, на Одесчине коп попался на взятке и пытался сбежать. Полицейский требовал денег у подозреваемого в изготовлении наркотических препаратов.