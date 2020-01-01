От удара мужчина отлетел на несколько метров.

В Киеве маршрутка насмерть сбила пьяного пешехода Кадр из видео

В Киеве маршрутка насмерть сбила пешехода, который был пьян. Об этом сообщает “Вартовi еспресо“ в соцсетях, ссылаясь на слова водителя.

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Так, по имеющейся информации, инцидент прошел в Днепровском районе столицы на участке дороги по улице Алматинской. Перед ДТП умерший мужчина старался перейти дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Как заявил водитель автобуса, пешеход был в состоянии алкогольного опьянения. Полиция планирует проверить его слова с помощью экспертизы.

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В сообщении указывается, что от удара мужчина отлетел на несколько метров. От полученных травм он скончался, еще до приезда врачей.

В данный момент на месте аварии работают правоохранители, выясняя подробности происшествия.

Ранее сообщалось, что под Харьковом столкнулись легковушка и автобус.