В Киеве задержали полицейского на взятке в $10 тысяч

Старший оперуполномоченный требовал деньги у гражданина, который обвиняется в умышленном нанесении телесного повреждения средней тяжести.

Правоохранители задержала в Киеве сотрудника полиции, который требовал взятку в размере 10 тысяч долларов за закрытие уголовного производства. Об этом сообщает СБУ в понедельник, 18 января.

Оперативники спецслужбы установили, что старший оперуполномоченный одного из подразделений Нацполиции требовал деньги у гражданина, который обвиняется в умышленном нанесении телесного повреждения средней тяжести. За 10 тысяч долларов полицейский гарантировал мужчине, что ему не сообщат о подозрении, а уголовное производство закроют. Он также обещал вернуть автомобиль, на который якобы наложен арест.

Правоохранители задержали фигуранта в Киеве возле собственного авто во время получения всей суммы взятки.

По данному факту продолжается досудебное следствие, начатое по статье о получении неправомреной выгоды должностным лицом (ч.3 ст.368 УК Украины). Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении.

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Ранее сообщалось, что в Киеве чиновник вымогал взятку за аренду помещения. Свои услуги он оценил в 7,5 тысяч гривен в месяц. Всего же он намеревался получить 90 тысяч гривен.

Также в Киеве экс-нардеп подстрекал к даче взятки в $100 тысяч. Правоохранители не указывают имя экс-нардепа. Но по информации СМИ, речь идет о народном депутате VI созыва Игоре Савченко.

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