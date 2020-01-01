Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Киеве горело трехэтажное офисное здание

Комментариев: 0
Ситуация осложнялась отсутствием пожарных гидрантов и наличием деревянных перекрытий в здании. В ГСЧС также опубликовали впечатляющее фото того, как на морозе вода моментально замерзает на одежде спасателей.
Пожарный на морозе
Пожарный на морозе
dsns.gov.ua

В Дарницком районе Киева в понедельник, 18 января, произошел пожар в трехэтажном офисно-торговом здании. Пожар тушили более трех часов, сообщает пресс-служба ГСЧС.

Отмечается, что в 16:57 в Службу спасения 101 поступило сообщение о пожаре, который возник на улице Центральной, 11. Спасатели, прибыв на место, установили, что горит кровля трехэтажного дома с распространением пламени на третий этаж здания.

"Пожар осложняется отсутствием пожарных гидрантов и наличием деревянных перекрытий в здании, по которым пламя стремительно распространяется", - говорится в сообщении.

В 18:49 возгорание локализовали, а в 20:14 - ликвидировали.

Отмечается, что на месте было задействовано 11 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 37 человек личного состава.

По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

 

 

Напомним, минувшей ночью в Киевской области произошел масштабный пожар на рынке. Огнем была уничтожена кровля и перекрытия одноэтажного здания рынка на площади 1700 кв. м.

А накануне сообщалось о масштабном пожаре в гостинице Одессы. В результате возгорания погибли два человека, еще двое пострадали.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Киев, фото, пожар, ГСЧС
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь