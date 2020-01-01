Стало известно, где в Киеве построят новые станции метро

В Киеве продолжает развиваться транспортная инфраструктура, в частности это касается и станций метро.

Разработчики Генерального плана столицы рассказали где в ближайшее время в Киеве откроют новые станции метрополитена. Об этом в понедельник, 18 января, говорится на их странице в Facebook.

Так, согласно Генплану, предполагается удлинение Оболонско-Теремковской ветки метрополитена до улицы Дмитрия Луценко и строительство Подольско-Выгуровской линии метрополитена до Кольцевой дороги.

Кроме того, в планах есть увеличение Подольско-Выгуровской линии метрополитена до улицы Братиславской. Предполагается, что подвижной состав этой линии будет обслуживаться в депо "Харьковское", пока не будет создано депо рядом с улицей Пуховской и депо "Вишневое" в будущем.

"Также будут строить еще одну станцию "Братиславская"", - говорится в сообщении.

Разработчики Генплана также уточнили, что для строительства станции "Быковня" нет необходимого пассажиропотока, это же касается и станций "Старобориспольская" и "Лесничество".

Ранее сообщалось, что Киевский метрополитен в 2020 году перевез 279 млн 484 тыс. пассажиров, что на 215 млн 816 тыс., или на 56% меньше, чем в предыдущем году.

В метро Киева рассказали, что теряют пассажиры

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