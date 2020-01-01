Киевляне в сети "меряются" платежками

Украинцы запускают новый тренд в соцсетях - публикация платежек-рекордсменов. Таким образом они хотят выяснить "чьи метра дороже".

Украинцам уже присылают платежки со значительными суммами UBR

Киевлянка Ольга опубликовала платежку, которую она получила, на сумму 22 тыс грн. Об этом в понедельник, 18 января, сообщает Телеграм-канал PavlovskyNews.

По словам женщины, столь значительную сумму ей насчитали за 85 квадратных метров в новострое.

Девушка в комментарии телеграм-каналу заявила, что пойдет разбираться и узнавать, "кто так сильно перепил на праздниках, что прислал ей эти цифры".

Р анее м эр Киева, глава Ассоциации городов Украины Виталий Кличко обратился к президенту Владимиру Зеленскому с требованием вмешаться в ситуацию со стоимостью газа для теплокоммунэнерго.

Также, премьер-министр Денис Шмыгаль назвал естественным процессом рост тарифов на газ в Украине, поскольку они начали увеличиваться из-за роста спроса и недостаточности предложения.

Как сообщалось, накануне состоялось заседание представителей Кабмина и Верховной Рады, на котором договорились, что максимальная цена газа по Украине будет 6,99 грн за тысячу кубометров, а тариф на распределение - максимум 1,79 грн.

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