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Киевляне в сети "меряются" платежками

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Украинцы запускают новый тренд в соцсетях - публикация платежек-рекордсменов. Таким образом они хотят выяснить "чьи метра дороже".
Украинцам уже присылают платежки со значительными суммами
Украинцам уже присылают платежки со значительными суммами
UBR

Киевлянка Ольга опубликовала платежку, которую она получила, на сумму 22 тыс грн. Об этом в понедельник, 18 января, сообщает Телеграм-канал PavlovskyNews.

По словам женщины, столь значительную сумму ей насчитали за 85 квадратных метров в новострое. 

Девушка в комментарии телеграм-каналу заявила, что пойдет  разбираться и узнавать, "кто так сильно перепил на праздниках, что прислал ей эти цифры".

 
Ранее мэр Киева, глава Ассоциации городов Украины Виталий Кличко обратился к президенту Владимиру Зеленскому с требованием вмешаться в ситуацию со стоимостью газа для теплокоммунэнерго.

Также, премьер-министр Денис Шмыгаль назвал естественным процессом рост тарифов на газ в Украине, поскольку они начали увеличиваться из-за роста спроса и недостаточности предложения.

Как сообщалось, накануне состоялось заседание представителей Кабмина и Верховной Рады, на котором договорились, что максимальная цена газа по Украине будет 6,99 грн за тысячу кубометров, а тариф на распределение - максимум 1,79 грн.

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Теги: Киев, Тарифы ЖКХ, тарифы, оплата, коммунальные услуги
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Источник: korrespondent.net

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