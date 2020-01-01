Киевляне в сети "меряются" платежками
Киевлянка Ольга опубликовала платежку, которую она получила, на сумму 22 тыс грн. Об этом в понедельник, 18 января, сообщает Телеграм-канал PavlovskyNews.
По словам женщины, столь значительную сумму ей насчитали за 85 квадратных метров в новострое.
Девушка в комментарии телеграм-каналу заявила, что пойдет разбираться и узнавать, "кто так сильно перепил на праздниках, что прислал ей эти цифры".
Также, премьер-министр Денис Шмыгаль назвал естественным процессом рост тарифов на газ в Украине, поскольку они начали увеличиваться из-за роста спроса и недостаточности предложения.
Как сообщалось, накануне состоялось заседание представителей Кабмина и Верховной Рады, на котором договорились, что максимальная цена газа по Украине будет 6,99 грн за тысячу кубометров, а тариф на распределение - максимум 1,79 грн.
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