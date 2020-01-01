Кличко отдохнул на элитном курорте в швейцарских Альпах, - СМИ
Столичный градоначальник Виталий Кличко провел зимний отпуск в Швейцарии.
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Об этом сообщило издание Страна.ua со ссылкой на собственные источники.
Отмечено, что мэр отдыхал неделю. Он взял официальный отпуск на три дня, добавив их к плановым рождественским выходным.
При этом Кличко побывал на горнолыжном курорте в окрестностях города Санкт-Мориц. А жил в люксовом отеле Kulm Hotel St. Moritz у подножья гор, на берегу озера в пределах Корвильи.
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В гостинице самый дешевый двухместный номер стоит 31,5 грн. в сутки. Из комнаты открывается вид на поселок. В цену входит завтрак с “шведского стола”.
За самый дорогой люкс, где из окна видно горы и озеро, нужно выложить около 80 тыс. грн. В комнате, площадью 63 кв. м, есть балкон. Завтрак включен в стоимость, за ужин надо доплатить 800 грн.
Здание, в котором расположен отель Kulm Hotel St. Moritz – историческое, его возвели в 1856 году. На территории гостиницы есть спа-салон с бассейном, гидромассажем и соляной пещерой, поле для гольфа на 9 лунок, три теннисных корта, каток, трасса для спуска на санках. Гостям также предлагают сходить на зимнюю рыбалку в специально отведенном месте.
Напомним, ранее мы писали, что киевляне в сети “меряются“ платежками.