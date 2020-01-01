За сутки в Киеве более чем в два раза выросло количество COVID-больных

При этом выздоровело больше киевлян, чем заболело.

За прошедшие сутки, к утру 19 января, в Киеве заразилось коронавирусом 637 человек.

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Об этом стало известно из статистики, опубликованной в Телеграм-канале мэра Виталия Кличко.

Днем ранее в столице был зафиксирован 301 случай инфицирования COVID-19. Таким образом, за сутки показатель заболеваемости вырос более чем в два раза.

Больше всего зараженных нашли в Дарницком районе – 135. В Днепровском районе – 109, в Деснянском – 77.

В частности, заболели:

361 женщина, возрастом от 18 до 94 лет;

260 мужчин, возрастом от 18 до 87 лет;

11 девочек, возрастом от 4 месяцев до 16 лет;

5 мальчиков, возрастом от 3 месяцев до 15 лет.

Также коронавирус за сутки подхватило 14 медиков. В столичные больницы госпитализировали 39 пациентов. Остальные находятся на самоизоляции под контролем врачей.

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Умерло за день 16 человек, сутками ранее – 5. В то же время за последние сутки выздоровело больше киевлян, чем заболело – 1015 человек.

В целом с начала эпидемии в Киеве подтверждено 123 634 случаев заболевания COVID-19. При этом 49 088 жителей столицы побороли болезнь, 2211 человек скончался от осложнений.

Напомним, ранее мы писали, что Кличко отдохнул на элитном курорте в швейцарских Альпах.

