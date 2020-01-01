За сутки в Киеве более чем в два раза выросло количество COVID-больных
За прошедшие сутки, к утру 19 января, в Киеве заразилось коронавирусом 637 человек.
Читай также: В Киеве не могут потушить 3-этажный жилой дом
Об этом стало известно из статистики, опубликованной в Телеграм-канале мэра Виталия Кличко.
Днем ранее в столице был зафиксирован 301 случай инфицирования COVID-19. Таким образом, за сутки показатель заболеваемости вырос более чем в два раза.
Больше всего зараженных нашли в Дарницком районе – 135. В Днепровском районе – 109, в Деснянском – 77.
В частности, заболели:
- 361 женщина, возрастом от 18 до 94 лет;
- 260 мужчин, возрастом от 18 до 87 лет;
- 11 девочек, возрастом от 4 месяцев до 16 лет;
- 5 мальчиков, возрастом от 3 месяцев до 15 лет.
Также коронавирус за сутки подхватило 14 медиков. В столичные больницы госпитализировали 39 пациентов. Остальные находятся на самоизоляции под контролем врачей.
Читай также: Киевляне в сети “меряются“ платежками
Умерло за день 16 человек, сутками ранее – 5. В то же время за последние сутки выздоровело больше киевлян, чем заболело – 1015 человек.
В целом с начала эпидемии в Киеве подтверждено 123 634 случаев заболевания COVID-19. При этом 49 088 жителей столицы побороли болезнь, 2211 человек скончался от осложнений.
Напомним, ранее мы писали, что Кличко отдохнул на элитном курорте в швейцарских Альпах.