В Киеве на Оболони "моржи" ныряют и крестятся

Показаны фото и видео с места.

На Оболони в столице у Свято-Покровского собора отмечают Крещение Господне. Люди обустроили прорубь и окунаются в ледяную воду.

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Об этом сообщил Телеграм-канал PavlovskyNews, показав фото и видео. Также подробности рассказал телеканал 112 Украина.

В этом году прорубь сделали не в виде креста, она выглядит как импровизированный бассейн. На берегу Днепра утром собралось несколько десятков желающих искупаться, некоторые подошли совсем рано.

Они окунаются трижды, как принято в христианской традиции, и крестятся, выныривая. На улице 17 градусов мороза, и экстремальных ныряльщиков не так много. Больше тех, кто пришел на них посмотреть.

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Смельчаки, которые купаются, говорят, что действо придает им сил на весь год. К тому же водные процедуры, по словам моржей, смывают негатив.

На месте дежурили спасатели и медики. Сотрудники ГСЧС расчищали “бассейн” от кусков льда, чтобы киевляне не поскользнулись. А после 11:30 возле Днепра ждали священников УПЦ, которые пообещали освятить купель.

Моржи собрались на Оболони у собора t.me/pavlovskynews

Желающих посмотреть больше, чем купальщиков t.me/pavlovskynews

На Оболони в Крещение купаются моржи 0:00 / 00:41

Напомним, ранее мы писали, что в Киеве окунаться в Днепр на Крещение начали до рассвета.

