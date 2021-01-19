Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Киеве на Оболони "моржи" ныряют и крестятся

Комментариев: 2
Показаны фото и видео с места.
За купающимися следили медики
За купающимися следили медики
t.me/pavlovskynews

На Оболони в столице у Свято-Покровского собора отмечают Крещение Господне. Люди обустроили прорубь и окунаются в ледяную воду.

Читай также: Кличко отдохнул на элитном курорте в швейцарских Альпах, - СМИ

Об этом сообщил Телеграм-канал PavlovskyNews, показав фото и видео. Также подробности рассказал телеканал 112 Украина.

В этом году прорубь сделали не в виде креста, она выглядит как импровизированный бассейн. На берегу Днепра утром собралось несколько десятков желающих искупаться, некоторые подошли совсем рано.

Они окунаются трижды, как принято в христианской традиции, и крестятся, выныривая. На улице 17 градусов мороза, и экстремальных ныряльщиков не так много. Больше тех, кто пришел на них посмотреть.

Читай также: На заснеженном пляже в Одессе резвились девушки в купальниках

Смельчаки, которые купаются, говорят, что действо придает им сил на весь год. К тому же водные процедуры, по словам моржей, смывают негатив.

На месте дежурили спасатели и медики. Сотрудники ГСЧС расчищали “бассейн” от кусков льда, чтобы киевляне не поскользнулись. А после 11:30 возле Днепра ждали священников УПЦ, которые пообещали освятить купель.

Моржи собрались на Оболони у собора
Моржи собрались на Оболони у собора
t.me/pavlovskynews

Желающих посмотреть больше, чем купальщиков
Желающих посмотреть больше, чем купальщиков
t.me/pavlovskynews

На Оболони в Крещение купаются моржи
0:00 / 00:41

Напомним, ранее мы писали, что в Киеве окунаться в Днепр на Крещение начали до рассвета.

Поделись:
Теги: фото, видео, крещение, Днепр, купание в проруби
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
Woodbrother    19.01.2021, 12:35
Оценка:  +2
Woodbrother
Абсолютно не здравое мероприятие.
navigator2    19.01.2021, 12:18
Оценка:  +3
navigator2
Маньякі! Це просто жесть! ))
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь