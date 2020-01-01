В Киеве против домушников бросили спецназ МВД

Воры заперлись в обворованной квартире, где был сейф с оружием.

Полицейские при силовой поддержке бойцов спецподразделения КОРД задержали иностранцев, которые пытались обокрасть квартиру киевлянина. Как сообщает пресс-служба МВД, сейчас следователи начали уголовное производство и объявили фигурантам о подозрении в совершении преступления. Им грозит до шести лет лишения свободы.

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Отмечается, что в понедельник, 18 января, в дежурную часть полиции Киева позвонил киевлянин и сообщил, что сработала сигнализация в его квартире, в которую проникли неизвестные. Немедленно на улицу Дмитриевскую выехала следственно-оперативная группа Шевченковского управления полиции, наряды патрульной полиции.

Мужчина сообщил нам, что утром в его доме сработала самостоятельно установленная ​​сигнализация. И он отметил, что внутри есть сейф с оружием. Воры закрылись в квартире и на требования полиции не реагировали. В ходе оперативно проведенной спецоперации с силовой поддержкой бойцов спецподразделения КОРД задержали двух иностранцев, которые пытались обокрасть квартиру, - рассказал замначальника следственного отделения Шевченковского управления полиции Максим Васильченко.

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Оперативные сотрудники выяснили, что злоумышленники с помощью отмычек проникли в помещение на пятом этаже. Они пытались обокрасть и вынести из помещения ценности и открыть сейф с оружием, но им это не удалось. Двух фигурантов задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Кроме того, следователи проверяют законность их пребывания на территории Украины.

Расследование осуществляется по части 3 статьи 15 и части 3 статьи 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Следователи сообщили фигурантам о подозрении в совершении преступления. Шевченковский районный суд столицы избрал меру пресечения - содержание под стражей. Им грозит до шести лет лишения свободы.

Напомним, в Буче КОРД скрутил налетчиков через пять минут после ограбления. Бандиты завладели сумкой, в которой находилось более 2 миллионов гривен.