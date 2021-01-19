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В Киеве труп индуса нашли в заброшенной машине

Комментариев: 1
По информации СМИ, иностранец работал дворником и не имел постоянного места жительства.
Мужчина умер в брошенной машине
Мужчина умер в брошенной машине
facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Столичная прокуратура поручила проверить обстоятельства смерти иностранного гражданина, тело которого было найдено в заброшенном автомобиле в Святошинском районе Киева. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Согласно предварительным данным, смерть мужчины наступила в результате острого инфаркта миокарда.

По факту смерти мужчины начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование осуществляет следственный отдел Святошинского управления полиции ГУ ЧП в г. Киеве под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры № 8.

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Как пишет “Сегодня“, погибшим является бездомный индус, который работал дворником. По информации издания, мужчина замерз в полуразваленном автобусе без окон и дверей во дворе дома № 1б на улице Героев Космоса на Борщаговке. Отмечается, что умер он 15 января – в этот день мороз был до -11.

Напомним, в Днепре нашли труп мужчины без нижней части. Тело в зарослях обнаружил местный житель. На вид покойному 30-40 лет, его личность пока не удалось установить.

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Теги: труп, иностранцы, Индия, Киев, смерть
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Комментариев (1)
Vasilkovich    19.01.2021, 17:06
Оценка:  0
Vasilkovich
такого номера дома на этой улице не существует!
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