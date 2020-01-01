Обрушение в Киеве: строителей успешно спасли

На строительный вагончик упали конструкции здания.

В Киеве спасатели вытащили двух строителей из-под завала. Об этом информирует пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

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“22 января, в 23:49 служба 101 получила вызов, что в Святошинском районе столицы произошло разрушение строительных конструкций. Под завалами в строительном вагончике находились люди“, - говорится в сообщении.

На территории строительства в 3-этажном здании, размером ориентировочно 15х20 м, произошло разрушение строительных конструкций: под завалами оказался строительный вагончик, в котором находились 2 человека, 1991 и 1996 рождения. Спасатели вырезали отверстие в вагончике и освободили строителей. Мужчины не пострадали.

Все события и обстоятельства устанавливать правоохранители.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве строителей придавило конструкциями рухнувшего здания.